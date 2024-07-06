Канчельскис: Голландия — средняя команда, они не фавориты в игре с Турцией

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции. Игра пройдет сегодня, 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Я не сказал бы, что сборная Голландии является явным фаворитом в матче с Турцией. Если бы в составе голландцев играли Куман, Гуллит и ван Бастен, то тогда можно было бы назвать их фаворитами. Сейчас таких футболистов нет, поэтому Голландия — средняя команда. У этой сборной нет игроков, как раньше», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.