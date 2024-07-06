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Слот рассказал о роли Дарвина Нуньеса в своей команде

Слот рассказал о роли Дарвина Нуньеса в своей команде
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Новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, какой он видит роль нападающего Дарвина Нуньеса в своей команде. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что уругвайский футболист может покинуть мерсисайдцев нынешним летом.

«Недавно сказал ему, что, принимая во внимание то, что он способен играть на нескольких позициях и в разных амплуа, я вижу его играющим [в основном составе]. Предполагаю, что он действительно хорошо впишется в этот стиль игры. Мне нравится, как он действует. Я уже говорил ему об этом», — приводит слова Слота TEAMtalk.

В минувшем сезоне Нуньес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Перформанс болельщиков «Ливерпуля» в честь Клоппа:

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