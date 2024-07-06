«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун», забив шесть безответных мячей

Закончился матч 18-го тура китайской Суперлиги, в котором «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, принимал на своём поле «Шаньдун Тайшань». Игра завершилась разгромной победой «Шанхай Шэньхуа» со счётом 6:0.

Хет-трик в составе хозяев оформил Сефас Малеле. По одному забитому мячу на свои счета оформили Шунькай Цзинь, Андре и Юй Ханьчао. Отметим, что «Шаньдун Тайшань» с 27-й минуты играл в меньшинстве после удаления полузащитника Кризана.

Благодаря этой победе «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого продлил серию без поражений до 20 матчей. В этих 20 встречах подопечные российского специалиста 16 раз одержали победу и четыре раза сыграли вничью. Общий счёт — 43:6.

После 18 туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на два очка. В следующем туре команда Слуцкого встретится с «Чанчунь Ятай». Игра состоится 13 июля.