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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун», забив шесть безответных мячей

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун», забив шесть безответных мячей
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Закончился матч 18-го тура китайской Суперлиги, в котором «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, принимал на своём поле «Шаньдун Тайшань». Игра завершилась разгромной победой «Шанхай Шэньхуа» со счётом 6:0.

Китай - Суперлига . 18-й тур
06 июля 2024, суббота. 14:35 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
6 : 0
Шаньдун Тайшань
Цзинань
1:0 Цзинь – 3'     2:0 Малеле – 11'     3:0 Малеле – 18'     4:0 Андре – 51'     5:0 Малеле – 63'     6:0 Ханьчао – 83'    
Удаления: нет / Кризан – 27'

Хет-трик в составе хозяев оформил Сефас Малеле. По одному забитому мячу на свои счета оформили Шунькай Цзинь, Андре и Юй Ханьчао. Отметим, что «Шаньдун Тайшань» с 27-й минуты играл в меньшинстве после удаления полузащитника Кризана.

Благодаря этой победе «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого продлил серию без поражений до 20 матчей. В этих 20 встречах подопечные российского специалиста 16 раз одержали победу и четыре раза сыграли вничью. Общий счёт — 43:6.

После 18 туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на два очка. В следующем туре команда Слуцкого встретится с «Чанчунь Ятай». Игра состоится 13 июля.

Расписание матчей китайской Суперлиги
Турнирная таблица китайской Суперлиги
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