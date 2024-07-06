«Сити» составил шорт-лист из игроков на замену Кевина Де Брёйне

В «Манчестер Сити» составили список из четырёх атакующих полузащитников, одним из которых можно будет заменить 33-летнего хавбека Кевина Де Брёйне в случае его возможного ухода из клуба нынешним летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, действующий чемпион Англии следит за ситуацией с футболистом «Бенфики» Жоау Невешем. Также «горожан» интересуют кандидатуры Джамала Мусиалы из «Баварии», Флориана Вирца из леверкузенского «Байера» и Хави Симонса, представляющего «ПСЖ».

Напомним, ранее журналист Руди Галетти сообщил, что Аль-Иттихад» достиг устной договорённости с Де Брёйне о его переходе в этот саудовский клуб. Подчёркивалось, что «Манчестер Сити» открыт к тому, чтобы расстаться с бельгийским футболистом.

Де Брёйне преподали урок уличного футбола: