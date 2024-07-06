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Алексей Шпилевский: став игроком «Ариса», Кокорин выбрал футбол, а не деньги

Алексей Шпилевский: став игроком «Ариса», Кокорин выбрал футбол, а не деньги
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в кипрский клуб на постоянной основе после истечения срока действия контракта форварда с «Фиорентиной».

Раньше много говорилось, что «Арис» не потянет полную зарплату Кокорина в «Фиорентине». Можно ли сказать, что в «Арисе» Александр выбрал футбол, а не деньги?
— Думаю, что да, — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

До 1 июля нападающий выступал за кипрский клуб на правах аренды, а полноценный контракт игрока принадлежал итальянской «Фиорентине».

В прошлом сезоне Кокорин провёл 33 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 800 тыс. В составе «Ариса» Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра в 2023 году и лучшим игроком сезона-2022/2023.

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