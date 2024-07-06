Шикунов: Роналду опоздал с завершением карьеры в сборной, за этот Евро его будут кусать

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов подвёл итоги выступления нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024. Напомним, сегодня, 6 июля, сборная Португалии завершила своё участие на Евро-2024 после поражения в матче 1/4 финала с Францией со счётом 0:0, 3:5 пен.

«Криштиану Роналду чуть-чуть опоздал с завершением карьеры в сборной Португалии. Он мог не ехать на этот чемпионат Европы, ведь у португальцев есть кому заменить Роналду. Есть футболисты, которые интереснее, моложе и лучше. Поэтому этот Евро пойдёт в минус Роналду. У него шикарная карьера, но за этот чемпионат Европы его будут кусать.

Что касается Франции, которая ни разу не забила гол с игры, то это нонсенс. Но такие команды могут доползти до финала и выиграть чемпионат Европы», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.