Гарет Саутгейт допустил выход Люка Шоу в матче 1/4 финала Евро-2024 Англия — Швейцария

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт допустил выход левого защитника Люка Шоу в стартовом составе на матч 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией. Встреча состоится сегодня, 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Киран Триппьер был абсолютно выдающимся игроком для нас. Шоу доступен в стартовом составе, но Киран также проделал блестящую работу для команды», — приводит слова Саутгейта Evening Standard.

Напомним, Люк Шоу является единственным профильным левым защитником в составе сборной Англии, однако из-за травмы игрок не принял участия ни в одном из матчей команды на Евро-2024. На левом фланге играл Киран Триппьер, привычная позиция которого располагается на противоположной стороне поля.

Сборная Англии выиграла группу С, где соперниками были Дания, Словения и Сербия. А в матче 1/8 финала Евро-2024 обыграла Словакию со счётом 2:1 (1:0 д. вр.).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.