«Локомотив» — «Балтика»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 6 июля, состоится товарищеский матч между московским «Локомотивом» и калининградской «Балтикой». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Команды объявили следующие стартовые составы на товарищеский матч:

«Локомотив»: Лантратов, Ньямси, Фассон, Ненахов, Самошников, Баринов, Батраков, Сарвели, Тикнизян, Раков, Воробьёв.

«Балтика»: Бориско, Андраде, Гассама, Луна, Мохаммад, Осипов, Капленко, Пряхин, Глушков, Саусь, Никишин.

«Локомотив» по итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги занял четвёртое место, набрав 53 очка за 30 матчей. В свою очередь, «Балтика» с 26 очками заняла предпоследнее, 15-е место и вылетела в Первую лигу.