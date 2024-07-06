«Локомотив» — «Балтика»: стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 6 июля, состоится товарищеский матч между московским «Локомотивом» и калининградской «Балтикой». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
06 июля 2024, суббота. 18:00 МСК
Локомотив
Москва, Россия
Не начался
Балтика
Калининград, Россия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Команды объявили следующие стартовые составы на товарищеский матч:
«Локомотив»: Лантратов, Ньямси, Фассон, Ненахов, Самошников, Баринов, Батраков, Сарвели, Тикнизян, Раков, Воробьёв.
«Балтика»: Бориско, Андраде, Гассама, Луна, Мохаммад, Осипов, Капленко, Пряхин, Глушков, Саусь, Никишин.
«Локомотив» по итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги занял четвёртое место, набрав 53 очка за 30 матчей. В свою очередь, «Балтика» с 26 очками заняла предпоследнее, 15-е место и вылетела в Первую лигу.
Комментарии
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