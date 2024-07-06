В «Оренбурге» заявили, что Лукас Вера проходит медосмотр для перехода в «Химки»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что полузащитник оренбургской команды Лукас Вера отправился на медосмотр для перехода в «Химки».

«Лукас Вера улетел на медицинский осмотр для перехода в «Химки». Если он его пройдёт, то большие шансы, что трансфер состоится», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что «Оренбург» принял предложение «Химок» по Лукасу в размере € 1 млн.

27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач).