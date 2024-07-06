«Удачи, гном». Игрок «Оренбурга» Мансилья попрощался с Лукасом Верой

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья попрощался с Лукасом Верой, опубликовав на своей странице в социальной сети совместную фотографию. Напомним, ранее в клубе сообщили, что Вера проходит медосмотр перед переходом в подмосковные «Химки».

Фото: Соцсети Брайана Мансильи

«Милый гном, было приятно играть с тобой. Удачи», — подписал публикацию Мансилья.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Оренбург» принял предложение «Химок» по Лукасу в размере € 1 млн.

27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач).