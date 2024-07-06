Марко Матерацци и Давид Трезеге посетили матч «Динамо» с белградским ОФК в Москве

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци и экс-нападающий сборной Франции Давид Трезеге присутствуют на матче Братского кубка между «Динамо» и сербским ОФК из Белграда. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На момент написания новости в матче идёт 85-я минута, счёт 2:0 в пользу российского клуба.

Фото: ФК «Динамо»

Фото: ФК «Динамо»

В первых матчах Братского кубка — 2024 московское «Динамо» уступило «Партизану» (2:2, 2:4 пен.), а ОФК из Белграда разгромно проиграл ЦСКА (0:4).

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей. ОФК из Белграда по итогам минувшего сезона с 62 очками занял первое место в Первой лиге Сербии и поднялся в Суперлигу.