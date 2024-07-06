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В «Монако» высказались о возможном трансфере нападающего сборной Грузии Микаутадзе

В «Монако» высказались о возможном трансфере нападающего сборной Грузии Микаутадзе
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Генеральный директор «Монако» Тьяго Скуро высказался о возможном переходе нападающего сборной Грузии и «Метца» Жоржа Микаутадзе.

«Мы ведём переговоры с Микаутадзе и надеемся заключить хорошее и справедливое соглашение как можно скорее. Мы ищем способ оправдать ожидания «Метца». Я разговариваю напрямую с президентом клуба», — приводит слова Скуро интернет-издание Get French Football News.

Напомним, нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата Европы — 2024. Форвард стал единственным, кто отметился тремя забитыми мячами на этой стадии турнира. Грузия впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира, где в 1/8 финала сыграла с командой Испании. Встреча состоялась 30 июня и закончилась со счётом 4:1 в пользу испанцев.

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