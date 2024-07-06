Англия — Швейцария: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Евро-2024

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Сегодня, 6 июля, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Швейцарии. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Конса, Триппьер, Майну, Райс, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Эбишер, Фройлер, Джака, Ридер, Варгас, Эмболо, Ндой.

Отметим, что победитель матча Англия – Швейцария сыграет в полуфинале с сильнейшим в паре Нидерланды — Турция.

В 1/8 финала Англия вырвала победу у Словакии со счётом 2:1 (д. в.), а Швейцария уверенно обыграла Италию – 2:0.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.