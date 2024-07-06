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Колыванов: Роналду когда-то боготворили, но в 39 лет сложно показывать лучшие качества

Колыванов: Роналду когда-то боготворили, но в 39 лет сложно показывать лучшие качества
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Российский тренер Игорь Колыванов подвёл итоги выступления нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024. Напомним, сегодня, 6 июля, сборная Португалии завершила своё участие на Евро-2024 после поражения в матче 1/4 финала с Францией со счётом 0:0, 3:5 пен.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

«Что сейчас говорить о Роналду? Он уже на протяжении 20 лет играет за сборную Португалии. Поэтому его когда-то боготворили. Но в 39 лет уже сложно показывать свои лучшие качества, как в 25. Однако Роналду старался и выполнял свою работу. Понятное дело, что ему не хватает где-то скорости и физически, может быть, себя чувствует не так мощно, как раньше.

Португальцы ставили перед собой задачу побороться и пройти в финал Евро, но когда что-то не получается, то всегда находят крайнего. Может быть, если бы у Португалии играл другой нападающий, то они бы больше забивали и прошли бы французов», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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