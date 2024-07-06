Тарханов: вылет сборной Германии с Евро — разочарование, но Испания была сильнее
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Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о прошедшем матче между сборными Испании и Германии в 1/4 финала чемпионата Европы.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51' 1:1 Вирц – 89' 2:1 Мерино – 119'
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет
«Конечно, для сборной Германии вылет от Испании — это разочарование, потому что немцы проводят Евро дома. Но при этом у Германии было достаточно моментов, чтобы одержать победу. У Хаверца было три 100-процентных момента. Однако Германия стала играть только тогда, когда забили испанцы, и футбол стал более интересным. Плюс Испания в этом матче была более сильнее, чем Германия», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
В полуфинале турнира сборная Испании сыграет с французской национальной командой. Встреча состоится 9 июля.
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