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Англия — Швейцария. Прямая трансляция
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Шикунов предположил, что сборная Швейцарии может совершить сенсацию в матче с Англией

Шикунов предположил, что сборная Швейцарии может совершить сенсацию в матче с Англией
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов считает что сборная Швейцарии способна обыграть Англию в матче 1/4 финала Евро-2024. Игра пройдёт сегодня, 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, сборная Швейцарии может совершить сенсацию в матче с Англией. Англичане чудом вылезли в матче со Словакией. Беллингем забил ненормальный гол через себя, который сравнял счёт. Такой мяч забивают раз в 10 лет, но он попал в конце матча.

Швейцарцы очень организованны и играют в хороший футбол. Это благодаря Якину и поколению швейцарских футболистов, которое подросло. Футбол в Швейцарии развивается, раньше такого не было. У них футбол на другом уровне», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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