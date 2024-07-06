Шикунов предположил, что сборная Швейцарии может совершить сенсацию в матче с Англией

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов считает что сборная Швейцарии способна обыграть Англию в матче 1/4 финала Евро-2024. Игра пройдёт сегодня, 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Конечно, сборная Швейцарии может совершить сенсацию в матче с Англией. Англичане чудом вылезли в матче со Словакией. Беллингем забил ненормальный гол через себя, который сравнял счёт. Такой мяч забивают раз в 10 лет, но он попал в конце матча.

Швейцарцы очень организованны и играют в хороший футбол. Это благодаря Якину и поколению швейцарских футболистов, которое подросло. Футбол в Швейцарии развивается, раньше такого не было. У них футбол на другом уровне», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.