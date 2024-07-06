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Англия — Швейцария. Прямая трансляция
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Игрок сборной Англии Триппьер — о Саутгейте: он невероятный, неподражаемый человек

Игрок сборной Англии Триппьер — о Саутгейте: он невероятный, неподражаемый человек
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Защитник сборной Англии Киран Триппьер высказался о критике главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, то, что сделал Гарет с тех пор, как он возглавил команду, не вызывает ничего, кроме восхищения. Когда я только прибыл на сборы, мы много общались о том, что значит представлять Англию на больших турнирах, и он действительно сплотил нас с того момента, как стал нашим наставником. Вы видели, как сильно он развился. И я думаю, то, что он сделал для Англии, на самом деле просто замечательно. У каждого есть право на собственное мнение, но я думаю, что Гарет, безусловно, знает от меня лично и от других игроков, что мы о нём думаем. Он невероятный, неподражаемый человек и тот, кого мы все в команде очень уважаем», — приводит слова Триппьера интернет-издание Irish Examiner.

Матч со Швейцарией в 1/4 финала чемпионата Европы в Германии станет 100-м для Саутгейта в качестве главного тренера сборной Англии.

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