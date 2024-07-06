Игрок сборной Англии Триппьер — о Саутгейте: он невероятный, неподражаемый человек

Защитник сборной Англии Киран Триппьер высказался о критике главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта.

«Я думаю, то, что сделал Гарет с тех пор, как он возглавил команду, не вызывает ничего, кроме восхищения. Когда я только прибыл на сборы, мы много общались о том, что значит представлять Англию на больших турнирах, и он действительно сплотил нас с того момента, как стал нашим наставником. Вы видели, как сильно он развился. И я думаю, то, что он сделал для Англии, на самом деле просто замечательно. У каждого есть право на собственное мнение, но я думаю, что Гарет, безусловно, знает от меня лично и от других игроков, что мы о нём думаем. Он невероятный, неподражаемый человек и тот, кого мы все в команде очень уважаем», — приводит слова Триппьера интернет-издание Irish Examiner.

Матч со Швейцарией в 1/4 финала чемпионата Европы в Германии станет 100-м для Саутгейта в качестве главного тренера сборной Англии.