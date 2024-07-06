ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» остались довольны проведением Братского кубка

В «Динамо» остались довольны проведением Братского кубка
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин после матча Братского кубка с белградским ОФК, который завершился победой российского клуба со счётом 2:0, высказался о товарищеском турнире.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
06 июля 2024, суббота. 15:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Тюкавин – 37'     2:0 Гладышев – 51'    

«У нас не закончился Кубок, но получается замечательный турнир. В первую очередь он для наших болельщиков. Футболисты получают практику. Это здорово, что мы делаем», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Помимо «Динамо» и белградского ОФК, в турнире принимают участие московский ЦСКА и сербский «Партизан».

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. ОФК из Белграда по итогам минувшего сезона с 62 очками занял первое место в Первой лиге Сербии и поднялся в Суперлигу.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android