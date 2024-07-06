В «Динамо» остались довольны проведением Братского кубка

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин после матча Братского кубка с белградским ОФК, который завершился победой российского клуба со счётом 2:0, высказался о товарищеском турнире.

«У нас не закончился Кубок, но получается замечательный турнир. В первую очередь он для наших болельщиков. Футболисты получают практику. Это здорово, что мы делаем», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Помимо «Динамо» и белградского ОФК, в турнире принимают участие московский ЦСКА и сербский «Партизан».

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. ОФК из Белграда по итогам минувшего сезона с 62 очками занял первое место в Первой лиге Сербии и поднялся в Суперлигу.