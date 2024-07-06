Гендиректор «Динамо»: информация об интересе к Антону Миранчуку далека от истины

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию об интересе бело-голубых к полузащитнику Антону Миранчуку. Миранчук стал свободным агентом после того, как истёк срок его соглашения с московским «Локомотивом».

«Информация об интересе к Антону Миранчуку далека от истины», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук, который является воспитанником железнодорожников, провёл 29 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей.