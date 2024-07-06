«Динамо» ведёт переговоры с Антоном Шуниным о работе в академии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что московский клуб ведёт переговоры с экс-голкипером бело-голубых Антоном Шуниным о работе в академии клуба.

«Переговоры с Шуниным идут. Мы встречаемся, разговариваем. В настоящее время речь идёт о работе в академии», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль».

В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.