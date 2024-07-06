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Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 7 июля

В ночь на завтра, 7 июля, в Кубке Америки 2024 года состоятся два матча 1/4 финала. Турнир проходит в 14 городах Соединённых Штатов Америки. В нынешнем розыгрыше Копы-2024 принимали участие 16 команд, которые были поделены на четыре группы.

Расписание матчей Кубка Америки на 7 июля (время — московское):

1:00. 1/4 финала. Колумбия — Панама;

4:00. 1/4 финала. Уругвай — Бразилия.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Трансляция матча Колумбия – Панама на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Трансляция матча Уругвай – Бразилия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.