Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Чайкой» в товарищеском матче
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Закончился товарищеский матч между махачкалинским «Динамо» и «Чайкой» (Песчанокопское). Игра проходила на стадионе «Олимпийский» в Кисловодске. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
06 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Окончен
0 : 1
Чайка
Песчанокопское, Россия
0:1
На 17-й минуте счёт в игре открыл защитник «Динамо» Максим Храмцов, поразив свои ударом нижний угол ворот соперника. На 53-й минуте «Чайка» сравняла счёт в матче.
Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов выразил надежду, что клуб пополнят ещё минимум три футболиста-легионера.
Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу. Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков. «Чайка» начнёт новый сезон в Первой лиге.
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