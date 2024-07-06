Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Чайкой» в товарищеском матче

Закончился товарищеский матч между махачкалинским «Динамо» и «Чайкой» (Песчанокопское). Игра проходила на стадионе «Олимпийский» в Кисловодске. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 17-й минуте счёт в игре открыл защитник «Динамо» Максим Храмцов, поразив свои ударом нижний угол ворот соперника. На 53-й минуте «Чайка» сравняла счёт в матче.

Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов выразил надежду, что клуб пополнят ещё минимум три футболиста-легионера.

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу. Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков. «Чайка» начнёт новый сезон в Первой лиге.