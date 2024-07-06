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Константин Тюкавин: на фоне сербских клубов «Динамо» в порядке

22-летний нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о состоянии команды после матча с сербским ОФК (2:0) в Братском кубке.

«На фоне сербских клубов «Динамо» в порядке», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На 38-й минуте защитник ОФК Александар Джерманович срезал мяч в свои ворота. Его автогол вывел бело-голубых вперёд. Затем, на 51-й минуте, нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев удвоил преимущество своей команды.

В первых матчах Братского кубка — 2024 московское «Динамо» уступило «Партизану» (2:2, 2:4 пен.), а ОФК из Белграда разгромно проиграл ЦСКА (0:4).

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. ОФК из Белграда по итогам минувшего сезона с 62 очками занял первое место в Первой лиге Сербии и поднялся в Суперлигу.