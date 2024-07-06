Рио Фердинанд: Саутгейт заслуживает больше доверия, Англия может выиграть Евро

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд высказался о главном тренере сборной Англии Гарете Саутгейте, а также поделился мыслями о выступлениях национальной команды на чемпионате Европы — 2024.

«Я думаю, что всё может измениться очень быстро. И я думаю, что он заслуживает больше доверия, чем ему дают. На этом турнире, да, команда играет не лучшим образом. Но если посмотреть на общую ситуацию, то они заняли первое место в группе, выиграли свой первый матч в раунде плей-офф.

Его замены повлияли на ход игры. И в последней игре тоже. Несмотря на то что все кричали «надо было раньше». Тони выходит на замену и устанавливает победную точку. Никто даже не похвалил Саутгейта за это. Они смотрят только на негатив. Я, как и все остальные, считаю, что мы хотим видеть более результативную сборную Англии. Но они делают свою работу, и мы можем выиграть этот турнир, играя некрасиво», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.