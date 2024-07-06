Бывший игрок «Наполи» Зелиньски перешёл в «Интер»

Бывший полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски стал игроком миланского «Интера», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Ранее польский футболист покинул «Наполи» в связи с окончанием действия контракта и достался «Интеру» бесплатно. До этого сообщалось, что контракт с Зелиньским рассчитан до лета 2027 года.

30-летний Пётр Зелиньски выступал за «Наполи» с 2016 года. За этот период он принял участие в 364 матчах во всех турнирах неаполитанской команды, в которых отметился 51 голом и 46 результативными передачами. До этого он играл за «Удинезе», «Эмполи» и «Заглембе» Люблин. Вместе с «Наполи» Зелиньски становился чемпионом Серии А и побеждал в Кубке Италии. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.