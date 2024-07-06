Личка выделил преимущества проведения Братского кубка во время летних сборов

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча Братского кубка с белградским ОФК, который завершился победой российского клуба со счётом 2:0, высказался о товарищеском турнире.

«Встретились с хорошими командами «Партизан» и ОФК. «Партизану» ещё предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов, поэтому всегда приятно играть с такой командой. Мне очень нравится, что мы можем играть на большом стадионе, куда приходят болельщики. Поэтому есть атмосфера и давление от результата, как в чемпионате. Но когда ты играешь в Турции зимой, где нет фанатов, уровень чуть-чуть другой. Поэтому я очень рад, что мы провели Братский кубок на нашем стадионе», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Помимо «Динамо» и белградского ОФК, в турнире принимают участие московский ЦСКА и сербский «Партизан».

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей.