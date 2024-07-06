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Личка выделил преимущества проведения Братского кубка во время летних сборов

Личка выделил преимущества проведения Братского кубка во время летних сборов
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча Братского кубка с белградским ОФК, который завершился победой российского клуба со счётом 2:0, высказался о товарищеском турнире.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
06 июля 2024, суббота. 15:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Тюкавин – 37'     2:0 Гладышев – 51'    

«Встретились с хорошими командами «Партизан» и ОФК. «Партизану» ещё предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов, поэтому всегда приятно играть с такой командой. Мне очень нравится, что мы можем играть на большом стадионе, куда приходят болельщики. Поэтому есть атмосфера и давление от результата, как в чемпионате. Но когда ты играешь в Турции зимой, где нет фанатов, уровень чуть-чуть другой. Поэтому я очень рад, что мы провели Братский кубок на нашем стадионе», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Помимо «Динамо» и белградского ОФК, в турнире принимают участие московский ЦСКА и сербский «Партизан».

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей.

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