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«Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы команд на товарищеский матч

«Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 6 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Краснодар» и «Ростов». Встреча будет проходить на стадионе «Академия ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
06 июля 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Ленини, Кайо, Тормена, Олусегун, Черников, Кривцов, Сперцян, Са, Батчи, Смолов.

«Ростов»: Ханкич, Сако, Мелёхин, Жбанов, Вахания, Роналду, Уткин, Азнауров, Щетинин, Зубенко, Голенков.

В прошлом сезоне РПЛ команды дважды играли между собой. Во встрече 11-го тура победу одержал «Краснодар» (3:2), а в игре 20-го тура сильнее оказались футболисты «Ростова» (2:1).

Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. «Ростов» набрал 43 очка и занял седьмое место в турнирной таблице.

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