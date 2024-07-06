«Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 6 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Краснодар» и «Ростов». Встреча будет проходить на стадионе «Академия ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
Стартовые составы команд:
«Краснодар»: Агкацев, Ленини, Кайо, Тормена, Олусегун, Черников, Кривцов, Сперцян, Са, Батчи, Смолов.
«Ростов»: Ханкич, Сако, Мелёхин, Жбанов, Вахания, Роналду, Уткин, Азнауров, Щетинин, Зубенко, Голенков.
В прошлом сезоне РПЛ команды дважды играли между собой. Во встрече 11-го тура победу одержал «Краснодар» (3:2), а в игре 20-го тура сильнее оказались футболисты «Ростова» (2:1).
Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. «Ростов» набрал 43 очка и занял седьмое место в турнирной таблице.
- 6 июля 2024
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