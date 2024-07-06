Главный тренер «Динамо» Личка: капитаном команды остаётся Бальбуэна

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча Братского кубка с белградским ОФК, который завершился победой российского клуба со счётом 2:0, рассказал, что капитаном бело-голубых остаётся защитник Фабиан Бальбуэна.

«Вице-капитанами «Динамо» являются Фомин, Лаксальт и Тюкавин. Я всегда люблю таких лидеров в команде. Но капитаном остаётся Бальбуэна», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Помимо «Динамо» и белградского ОФК, в турнире принимают участие московский ЦСКА и сербский «Партизан».

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей. Турнир выиграл «Зенит».