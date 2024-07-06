Главный тренер «Динамо» Личка: капитаном команды остаётся Бальбуэна
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча Братского кубка с белградским ОФК, который завершился победой российского клуба со счётом 2:0, рассказал, что капитаном бело-голубых остаётся защитник Фабиан Бальбуэна.
BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
06 июля 2024, суббота. 15:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Тюкавин – 37' 2:0 Гладышев – 51'
«Вице-капитанами «Динамо» являются Фомин, Лаксальт и Тюкавин. Я всегда люблю таких лидеров в команде. Но капитаном остаётся Бальбуэна», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Помимо «Динамо» и белградского ОФК, в турнире принимают участие московский ЦСКА и сербский «Партизан».
«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей. Турнир выиграл «Зенит».
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