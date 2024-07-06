ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Личка: если Тюкавин потеряет форму, ему надо будет присесть на скамейку запасных

Личка: если Тюкавин потеряет форму, ему надо будет присесть на скамейку запасных
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча Братского кубка с белградским ОФК, который завершился победой российского клуба со счётом 2:0, высказался о необходимости приобретения нападающего для подмены Константина Тюкавина.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
06 июля 2024, суббота. 15:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Тюкавин – 37'     2:0 Гладышев – 51'    

«Было бы хорошо для нас, если в «Динамо» был бы таранный форвард по прототипу Кордобы или Соболева. Но надо знать, что основным нападающим команды является Тюкавин. Поэтому нужен ещё один форвард, который будет защищать Тюкавину спину и сменять его в кубковых матчах.

Но если Тюкавин потеряет форму и будет показывать плохой футбол три матча подряд, то ему нужно будет присесть на скамейку запасных. Это так было в прошлом году, после такого он начал забивать», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android