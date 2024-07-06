Личка: если Тюкавин потеряет форму, ему надо будет присесть на скамейку запасных

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча Братского кубка с белградским ОФК, который завершился победой российского клуба со счётом 2:0, высказался о необходимости приобретения нападающего для подмены Константина Тюкавина.

«Было бы хорошо для нас, если в «Динамо» был бы таранный форвард по прототипу Кордобы или Соболева. Но надо знать, что основным нападающим команды является Тюкавин. Поэтому нужен ещё один форвард, который будет защищать Тюкавину спину и сменять его в кубковых матчах.

Но если Тюкавин потеряет форму и будет показывать плохой футбол три матча подряд, то ему нужно будет присесть на скамейку запасных. Это так было в прошлом году, после такого он начал забивать», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.