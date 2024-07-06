Игрок «МЮ» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в «Жироне» — Relevo

27-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, выступавший в прошедшем сезоне за франкфуртский «Айнтрахт» на правах аренды, может перейти в «Жирону», сообщает интернет-издание Relevo.

По информации источника, нидерландский игрок не хочет отбывать последний год контракта с «красными дьяволами» и станет футболистом каталонского клуба. Сообщается, что руководство считает, что главный тренер «Жироны» Мичел Анхель может помочь реабилитироваться полузащитнику после того, как в клуб перешёл бывший партнер ван де Бека по «Аяксу» Дейли Блинд и провёл удачный сезон.

Ван де Бек выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник играл за «Айнтрахт» на правах аренды и провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «МЮ» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.