Тренер «Динамо» Личка сравнил Виктора Окишора и Арсена Захаряна

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сравнил игрока московского клуба Виктора Окишора и экс-полузащитника команды, выступающего за «Реал Сосьедад», Арсена Захаряна.

«Вы думаете, что Виктор Окишор — это маленький человек? Он плохо сыграл, поэтому убираем его в дубль (смеётся). Если на самом деле, то Вите очень тяжело, он молодой парень, поэтому ему надо добавлять физически. Но у него есть футбольный интеллект высокого уровня. Это один из молодых футболистов, который может выйти на поле в ближайших играх.

Многие сравнивают Окишора с Захаряном? Посмотрите на его тело, по этому компоненту, наверное, да. Понятное дело, что ты не можешь никогда копировать другого игрока, потому что ты должен играть благодаря своим качествам. У Окишора может быть большое будущее в «Динамо», как это было у Захаряна», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.