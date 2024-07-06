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Марцел Личка ответил, на какие позиции рассматривает Кутицкого и Лаксальта

Марцел Личка ответил, на какие позиции рассматривает Кутицкого и Лаксальта
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча Братского кубка с белградским ОФК, который завершился победой российского клуба со счётом 2:0, назвал позиции, на которых он видит своих игроков — Диего Лаксальта и Александра Кутицкого.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
06 июля 2024, суббота. 15:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Тюкавин – 37'     2:0 Гладышев – 51'    

«Диего Лаксальта рассматриваю в качестве опорного полузащитника. На левый фланг защиты выходит Скопинцев. В зависимости от формы Скопинцева, травм и карточек надо будет решать, кто будет играть слева. Универсальность Лаксальта позволяет ему сыграть в качестве левого защитника.

Кутицкий же может играть в опорной зоне, а также в качестве центрального защитника. Он уже третий сезон в «Динамо» и стал достаточно важным футболистов для клуба. На любую позицию, куда ты ставишь Кутицкого, он старается играть правильно. А также он доказывает благодаря своей дисциплине, агрессивной игрой в матчах, отличным пасом и хорошей игрой на стандартных положениях», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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