Марцел Личка ответил, на какие позиции рассматривает Кутицкого и Лаксальта

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча Братского кубка с белградским ОФК, который завершился победой российского клуба со счётом 2:0, назвал позиции, на которых он видит своих игроков — Диего Лаксальта и Александра Кутицкого.

«Диего Лаксальта рассматриваю в качестве опорного полузащитника. На левый фланг защиты выходит Скопинцев. В зависимости от формы Скопинцева, травм и карточек надо будет решать, кто будет играть слева. Универсальность Лаксальта позволяет ему сыграть в качестве левого защитника.

Кутицкий же может играть в опорной зоне, а также в качестве центрального защитника. Он уже третий сезон в «Динамо» и стал достаточно важным футболистов для клуба. На любую позицию, куда ты ставишь Кутицкого, он старается играть правильно. А также он доказывает благодаря своей дисциплине, агрессивной игрой в матчах, отличным пасом и хорошей игрой на стандартных положениях», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.