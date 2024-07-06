Экс-игрок «Спартака» Прудников высказался о карьерных перспективах Георгия Джикии

Экс-игрок «Спартака» Александр Прудников высказался о карьерных перспективах 30-летнего бывшего защитника красно-белых Георгия Джикии.

– 30 лет – это небольшой возраст, с учётом того, какие игроки выступают на чемпионате Европы. В этом возрасте, наверное, только-только наступает пик футболиста.

– Пойдёт ли Джикия в команду из второй восьмёрки?

– Джикия играл в «Спартаке», был капитаном. Как вы думаете, у него должна быть вторая восьмёрка или первая? Он точно не останется без предложения, – приводит слова Прудникова Metaratings.

Напомним, 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.