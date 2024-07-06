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Нидерланды — Турция: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2024 начнётся в 22:00

Нидерланды — Турция: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2024 начнётся в 22:00
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Сегодня, 6 июля, состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Игру обслужит бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1/8 финала Нидерланды разгромили Румынию со счётом 3:0, а Турция оказалась сильнее Австрии – 2:1.

На групповом этапе Нидерланды заняли третье место в квартете D. Турция расположилась на второй строчке группы F.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Трансляция матча Нидерланды — Турция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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