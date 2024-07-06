ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдир «Сокола» — о финансовой ситуации: нам дали понять, что продолжать играть не будем

Спортдир «Сокола» — о финансовой ситуации: нам дали понять, что продолжать играть не будем
Комментарии

Спортивный директор казанского «Сокола» Ильяс Минневалиев высказался о финансовой ситуации в клубе. Ранее стало известно, что на сайте Avito появилось объявление о продаже клуба.

«Когда прибегаешь к стандартным мерам продажи клуба, то они вряд ли принесут какую-то пользу. Что касается финансовой ситуации в «Соколе», то нам чётко дали понять, что продолжать играть не будем. Но все задолженности погашаются, и нового владельца они не коснутся. В Казани пока не нашлось людей, которые готовы нам помочь.

Не хочу ничего прогнозировать. Но клуб создавался для того, чтобы играть в профессионалах. Поэтому сделаем всё, чтобы мы сыграли второй круг», — сказал Минневалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android