Спортдир «Сокола» — о финансовой ситуации: нам дали понять, что продолжать играть не будем

Спортивный директор казанского «Сокола» Ильяс Минневалиев высказался о финансовой ситуации в клубе. Ранее стало известно, что на сайте Avito появилось объявление о продаже клуба.

«Когда прибегаешь к стандартным мерам продажи клуба, то они вряд ли принесут какую-то пользу. Что касается финансовой ситуации в «Соколе», то нам чётко дали понять, что продолжать играть не будем. Но все задолженности погашаются, и нового владельца они не коснутся. В Казани пока не нашлось людей, которые готовы нам помочь.

Не хочу ничего прогнозировать. Но клуб создавался для того, чтобы играть в профессионалах. Поэтому сделаем всё, чтобы мы сыграли второй круг», — сказал Минневалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.