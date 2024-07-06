ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду обратился к португальским болельщикам после вылета с Евро-2024

Криштиану Роналду обратился к португальским болельщикам после вылета с Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду обратился к болельщикам после вылета национальной команды с чемпионата Европы — 2024. Напомним, вчера, 5 июля, в матче 1/4 финала Евро-2024 португальцы проиграли Франции (0:0, 3:5 пен.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

«Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии. Мы благодарны за всё, что вы нам дали, и за всё, чего мы достигли на сегодняшний день. Я уверен, что на поле и за его пределами это наследие будет чтиться и развиваться. Вместе», — написал Роналду в своих соцсетях.

Напомним, Роналду выступает в составе сборной Португалии с 2003 года. За этот период он принял участие в 212 матчах во всех турнирах, в которых отметился 130 голами и 47 результативными передачами. В этих встречах нападающий получил 31 жёлтую карточку.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android