Криштиану Роналду обратился к португальским болельщикам после вылета с Евро-2024

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду обратился к болельщикам после вылета национальной команды с чемпионата Европы — 2024. Напомним, вчера, 5 июля, в матче 1/4 финала Евро-2024 португальцы проиграли Франции (0:0, 3:5 пен.).

«Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии. Мы благодарны за всё, что вы нам дали, и за всё, чего мы достигли на сегодняшний день. Я уверен, что на поле и за его пределами это наследие будет чтиться и развиваться. Вместе», — написал Роналду в своих соцсетях.

Напомним, Роналду выступает в составе сборной Португалии с 2003 года. За этот период он принял участие в 212 матчах во всех турнирах, в которых отметился 130 голами и 47 результативными передачами. В этих встречах нападающий получил 31 жёлтую карточку.