Кафанов высказался об игре вратаря Турции Гюнока в матче с Австрией на Евро

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера сборной Турции Мерта Гюнока в матче со сборной Австрии (2:1) в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

«У голкиперов на чемпионате Европы было немало спасений. Австрийцы имели огромное преимущество и создали большое количество моментов. Сейв вратаря сборной Турции был ключевым моментом в этой игре и практически предопределил победителя. Мерт Гюнок буквально втащил свою сборную в следующий этап», – приводит слова Кафанова Metaratings.

Напомним, сегодня, 6 июля, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин) состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Нидерландов и Турции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.