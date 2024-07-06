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Кафанов высказался об игре вратаря Турции Гюнока в матче с Австрией на Евро

Кафанов высказался об игре вратаря Турции Гюнока в матче с Австрией на Евро
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера сборной Турции Мерта Гюнока в матче со сборной Австрии (2:1) в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    

«У голкиперов на чемпионате Европы было немало спасений. Австрийцы имели огромное преимущество и создали большое количество моментов. Сейв вратаря сборной Турции был ключевым моментом в этой игре и практически предопределил победителя. Мерт Гюнок буквально втащил свою сборную в следующий этап», – приводит слова Кафанова Metaratings.

Напомним, сегодня, 6 июля, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин) состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Нидерландов и Турции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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