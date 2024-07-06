Андрей Канчельскис назвал трагедией вылет сборной Германии с домашнего Евро

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал вылет сборной Германии с домашнего чемпионата Европы. Напомним, сборная Германии в матче 1/4 финала Евро-2024 уступила Испании со счётом 1:2 (0:1 д. вр.) и покинула турнир.

«Для сборной Германии вылет с домашнего чемпионата Европы — это трагедия! Но это футбол, хотя разочарование за немцев есть. Я думаю, что победитель из этой пары, а это испанцы, дойдут до финала Евро», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.