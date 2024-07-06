ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Канчельскис назвал трагедией вылет сборной Германии с домашнего Евро

Андрей Канчельскис назвал трагедией вылет сборной Германии с домашнего Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал вылет сборной Германии с домашнего чемпионата Европы. Напомним, сборная Германии в матче 1/4 финала Евро-2024 уступила Испании со счётом 1:2 (0:1 д. вр.) и покинула турнир.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Для сборной Германии вылет с домашнего чемпионата Европы — это трагедия! Но это футбол, хотя разочарование за немцев есть. Я думаю, что победитель из этой пары, а это испанцы, дойдут до финала Евро», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Сетка плей-офф Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android