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Лунёв: играть за «Динамо» на позиции вратаря — дополнительная ответственность из‑за Яшина

Лунёв: играть за «Динамо» на позиции вратаря — дополнительная ответственность из‑за Яшина
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Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о своей адаптации в стане бело-голубых, а также поделился мыслями об ответственности на позиции голкипера в команде.

«Адаптировался ли в команде и чувствую ли конкуренцию? Да, адаптировался. Конкуренция всегда есть, всегда стараюсь играть на максимум. Моя задача — помогать команде.

Есть ли дополнительная мотивация из‑за первого номера, под которым играл Яшин? Играть за «Динамо» на позиции вратаря — уже дополнительная ответственность из‑за Яшина. Но было бы странно брать 10‑й номер, будучи вратарём», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Напомним, о переходе Лунёва «Динамо» объявило 18 июня. Ранее Андрей выступал за «Карабах». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора.

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