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Канчельскис: какая разница, как забивает Франция? Они выполняют поставленную задачу

Канчельскис: какая разница, как забивает Франция? Они выполняют поставленную задачу
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на критику в адрес игры сборной Франции в прошедшем матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Португалией (0:0, 5:3 пен.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

«Какая разница, как забивает сборная Франции и в какой футбол она играет? Они выполняют поставленную задачу, выигрывают и проходят дальше. Задача-максимум — это выиграть чемпионат Европы, поэтому без разницы, забивают они или нет. Понятно, что все хотят видеть красивый футбол и результат, но так не бывает, ведь есть что-то одно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с национальной командой Испании. Матч состоится 9 июля.

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