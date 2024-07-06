Шикунов: смотришь на Крооса и думаешь: «Ты чего заканчиваешь? В 23 так не играют»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал завершение футбольной карьеры полузащитника сборной Германии Тони Крооса. Напомним, игрок после Евро-2024 завершил карьеру как уровне сборных, так и на уровне клубного футбола.

«Что касается завершения карьеры Тони Крооса, то человек, может быть, устал даже не физически. Потому что он потрясающе выглядел на чемпионате Европы, выдавал отличные матчи. Смотришь на него и думаешь: «Ты чего заканчиваешь карьеру? В 23 года так не играют, как ты». Ему рано заканчивать карьеру. Мы хотим видеть такого футболиста, всегда приятно смотреть на его игру, но он захотел уйти на пике.

Может быть, морально он сам себе сказал, что хватит, или семья сказала, что надо заканчивать. У него есть футбольные школы, поэтому, возможно, переходит на другой ритм жизни, так как устал быть в старом режиме. Он выиграл всё, что можно, причём неоднократно! Шесть Лиг чемпионов — это ненормально!» — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.