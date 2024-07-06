Фомин: Шунин — суперпрофессионал, он всегда больше всех отдавался на тренировках

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался об уходе голкипера Антона Шунина из команды.

«Не то чтобы удивился, такие разговоры ходили. Я с Антоном в хороших отношениях, мы все были на связи. Футбольный клуб принял такое решение, желаю ему только удачи, не знаю, будет ли он продолжать карьеру или пойдёт в другом направлении, но я ему желаю удачи, переживаю за него. Антон — суперпрофессионал, мне кажется, что он всегда больше всех отдавался на тренировках, большой профессионал. Я уверен, что у него всё получится», — приводит слова Фомина ТАСС.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль».

В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.