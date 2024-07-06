«Локомотив» разгромил «Балтику» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между московским «Локомотивом» и калининградской «Балтикой». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игра закончилась победой «Локомотива» со счётом 4:1.

На 37-й минуте «Балтика» открыла счёт: с пенальти забил нападающий Сергей Пряхин. Спустя шесть минут нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели сравнял счёт в матче.

В втором тайме железнодорожники не только вышли вперёд, но и довели счёт до разгромного. Сначала на 77-й минуте забил защитник «Локомотива» Александр Сильянов с передачи Вадима Ракова. На 81-й минуте третий мяч «Локомотива» забил нападающий Дмитрий Радиковский, которому ассистировал защитник Илья Самошников. На 87-й минуте Радиковский оформил дубль из забитых мячей, а Раков – из голевых передач.

«Локомотив» по итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги занял четвёртое место, набрав 53 очка за 30 матчей. В свою очередь, «Балтика» с 26 очками заняла предпоследнее, 15-е место и вылетела в Первую лигу.