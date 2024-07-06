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«Локомотив» разгромил «Балтику» в товарищеском матче

«Локомотив» разгромил «Балтику» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между московским «Локомотивом» и калининградской «Балтикой». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игра закончилась победой «Локомотива» со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
06 июля 2024, суббота. 18:00 МСК
Локомотив
Москва, Россия
Окончен
4 : 1
Балтика
Калининград, Россия
0:1 Пряхин – 37'     1:1 Сарвели – 43'     2:1 Сильянов – 77'     3:1 Радиковский – 81'     4:1 Радиковский – 87'    

На 37-й минуте «Балтика» открыла счёт: с пенальти забил нападающий Сергей Пряхин. Спустя шесть минут нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели сравнял счёт в матче.

В втором тайме железнодорожники не только вышли вперёд, но и довели счёт до разгромного. Сначала на 77-й минуте забил защитник «Локомотива» Александр Сильянов с передачи Вадима Ракова. На 81-й минуте третий мяч «Локомотива» забил нападающий Дмитрий Радиковский, которому ассистировал защитник Илья Самошников. На 87-й минуте Радиковский оформил дубль из забитых мячей, а Раков – из голевых передач.

«Локомотив» по итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги занял четвёртое место, набрав 53 очка за 30 матчей. В свою очередь, «Балтика» с 26 очками заняла предпоследнее, 15-е место и вылетела в Первую лигу.

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