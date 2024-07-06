«Если Баринов уйдёт, то лавочку можно закрывать». Бурлак — о трансферной политике «Локо»

Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак прокомментировал уход нескольких игроков красно-зелёных этим летом.

— Потери очень существенные, без трансферов на вход тяжеловато за что-то бороться. Остальные команды либо по игрокам были выше по уровню, либо усиливаются.

– Были ещё слухи, что Баринов может покинуть команду.

– Если Баринов уйдёт, то лавочку можно закрывать. Потому что уходят воспитанники, те, для кого «Локомотив» не пустой звук. Школа «Локомотива» всегда славилась тем, что воспитывает учеников, но, к сожалению, для других команд, а не для себя. Поэтому ничего хорошего не выйдет, если Баринов уйдёт, — приводит слова Бурлака Metaratings.

Ранее «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Даниил Худяков, Маринато Гильерме. Указанные выше игроки, за исключением Глушенкова, ушли из клуба в качестве свободных агентов. Также «Локомотив» покинули футболисты, которые были в аренде или приостанавливали контракт с клубом.

Что касается Дмитрия Баринова, то ранее была информация, что игрок может перейти в испанский «Алавес».

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).