Григорян: «Динамо» нужен тот, кто может подстраховать Тюкавина, Грулёв — шаткий вариант

Бывший тренер «Анжи» и «Кубани» Александр Григорян поделился мнением о нападающих московского «Динамо».

«Динамо» нужен человек, который может подстраховать Тюкавина. Вячеслав Грулёв — шаткий вариант. Наверняка Марцел Личка об этом думает. Трудно представить Муми Нгамале на этой позиции, но этот вариант также имеет право на жизнь. У тренера должен быть запасной вариант. Вероятно, ждут трансфер», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне 22-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.