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«Факел» обыграл тульский «Арсенал» в закрытом контрольном матче

«Факел» обыграл тульский «Арсенал» в закрытом контрольном матче
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Сегодня, 6 июля 2024 года, состоялся контрольный матч между воронежским «Факелом» и тульским «Арсеналом». Встреча состоялась в Воронеже на стадионе «Чайка». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. Матч проходил в закрытом режиме. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Факела».

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
06 июля 2024, суббота. 18:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Нет данных
Арсенал Т
Тула, Россия
1:0 Аппаев – 0'     2:0 Браими – 0'     2:1    

За воронежцев отметились голами нападающий Хызыр Аппаев и полузащитник Мохамед Брахими.

Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Факел» заняли 11 место в турнирной таблице, набрал 32 очка после 30 матчей. «Арсенал» Тула занял четвертое место в Первой Лиге, набрав 55 очков в 34 матчах.

Ранее Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте представила полный календарь на сезон-2024/2025. Первый тур сезона-2024/2025 начнётся 19 июля.

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