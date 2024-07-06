«Факел» обыграл тульский «Арсенал» в закрытом контрольном матче

Сегодня, 6 июля 2024 года, состоялся контрольный матч между воронежским «Факелом» и тульским «Арсеналом». Встреча состоялась в Воронеже на стадионе «Чайка». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. Матч проходил в закрытом режиме. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Факела».
За воронежцев отметились голами нападающий Хызыр Аппаев и полузащитник Мохамед Брахими.
Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Факел» заняли 11 место в турнирной таблице, набрал 32 очка после 30 матчей. «Арсенал» Тула занял четвертое место в Первой Лиге, набрав 55 очков в 34 матчах.
Ранее Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте представила полный календарь на сезон-2024/2025. Первый тур сезона-2024/2025 начнётся 19 июля.
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