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Сёмин: Головин — ключевой игрок клуба из ЛЧ, это престижно для российского футбола

Сёмин: Головин — ключевой игрок клуба из ЛЧ, это престижно для российского футбола
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Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о возможном уходе полузащитника Александра Головина из французского «Монако».

«Головин в «Монако» на своём месте. У него пошла там игра, в него верят. Не вижу смысла говорить об уходе в другую команду. Головин — ключевой игрок клуба, который сыграет в ЛЧ — это престижно для российского футбола», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В минувшем сезоне россиянин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн. «Монако» финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

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