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Нидерланды — Турция. Прямая трансляция
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Англия — Швейцария: Сака сравнял счёт

Англия — Швейцария: Сака сравнял счёт
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В эти минуты на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) проходит четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Швейцарии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

На 80-й минуте полузащитник сборной Англии Букайо Сака сравнял счёт.

Отметим, что победитель матча Англия – Швейцария сыграет в полуфинале с сильнейшим в паре Нидерланды — Турция.

В 1/8 финала Англия вырвала победу у Словакии со счётом 2:1 (д. в.), а Швейцария уверенно обыграла Италию – 2:0.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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