Игрок «Милана» Беннасер может продолжить карьеру в Саудовской Аравии — источник

26-летний опорный полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, игрок сборной Алжира готов к переходу в саудовскую лигу. Сообщается, что в его контракте есть пункт о выкупе. При этом он готов остаться в «Милане», если сделка не устроит обе стороны, но вероятность, что Беннасер покинет клуб, высока.

На счету Беннасера в этом сезоне 25 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.