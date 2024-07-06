Нидерланды — Турция: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Евро-2024

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Сегодня, 6 июля, состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Игру обслужит бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке, де Врей, Думфрис, Схаутен, Рейндерс, Симонс, Гакпо, Депай, Бергвейн.

Турция: Гюнок, Мюльдюр, Акайдын, Бардакджи, Кадыоглу, Айхан, Озджан, Гюлер, Чалханоглу, Йылдыз, Йылмаз.

В 1/8 финала Нидерланды разгромили Румынию со счётом 3:0, а Турция оказалась сильнее Австрии – 2:1.

На групповом этапе Нидерланды заняли третье место в квартете D. Турция расположилась на второй строчке группы F.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Трансляция матча Нидерланды — Турция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.